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Evine girdiği kadını "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" deyip bıçakladı - Son Dakika

Evine girdiği kadını "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" deyip bıçakladı

19.01.2022 22:46

Muğla'da işinden evine dönen Zeynep Özcan, kapısının önünde tanımadığı Yunus T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan şahıs, kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı 39 yaşındaki kadına "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" ifadelerini kullandı.

Bodrum ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan ve dün izinli olan Zeynep Özcan (39), evine gireceği sırada bölgede dolaşan Yunus T. (45) ile karşılaştı. Ayağında ve kollarında yaralar olan Yunus T., Zeynep Özcan'dan yardım istedi. Yunus T.'nin durumundan şüphelenen Özcan, yardım edemeyeceğini ancak taksi çağırabileceğini söyleyerek evine girdi.

"BENİ ALLAH GÖNDERDİ, SENİ ÖLDÜRMEM LAZIM"

İddiaya göre, evin penceresindeki sinekliği bıçakla kesen Yunus T., elini içeriye sokarak 'Bana yardım etmen lazım yoksa kötü olur' dedi. Kapıyı açarak saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Özcan, Yunus T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Özcan'ın çığlıklarını duyan çevredekiler ve o sırada işten gelen kadının eşi yardıma koştu. Uzun süre Özcan'ı darbeden ve bıçakla yaralayan Yunus T.'nin saldırı sırasında "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" dediği öne sürüldü. Kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde 15'ten fazla bıçak yarası olan Zeynep Özcan, hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haber: Evine giren kadına bıçakla saldıran şüpheli: Seni öldürmem lazım

OTOMOBİL ÇALIP KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA YAKALANDI

Zeynep Özcan'ın kurtarılmasının ardından saldırgan Yunus T. ise bölgeden koşarak uzaklaştı. Yunus T. olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede bulunan lastikçinin otomobilini çalarak kaçmaya çalıştığı sırada bölgeye gelen jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yunus T.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildiği bildirildi.

AKARYAKIT İSTASYONUNA GİTTİĞİ ANLAR KAMERADA

Yunus T.'nin olaydan önce bir hafif ticari araçla akaryakıt istasyonuna girdiği ve valizlerini alarak Zeynep Özcan'ın yaşadığı eve doğru gittiği görüldü. Akaryakıt istasyonun güvenlik kamerası tarafından o anlar saniye saniye görüntülendi.

Son dakika haber: Evine giren kadına bıçakla saldıran şüpheli: Seni öldürmem lazım

"SENİ ÖLDÜRMEM LAZIM"

Tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Zeynep Özcan, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: "Yol kenarında vatandaş gibi duruyordu, valizler elinde dolmuş bekliyordu. Sonra benden yardım istedi. Ayakları çıplak ve kanlar içerisinde olduğunu görünce korktum. Hal ve hareketleri de normal değildi. Yardım edemeyeceğimi, taksi çağırabileceğini söyleyerek eve girdim ve kapıyı kilitledim. Kapıyı kilitler kilitlemez 'Allahu ekber' diye geldi. 'Bana yardım etmen lazım, beni Allah gönderdi. Ben nerede kalacağım?' demeye başladı. Kapıya vurmaya ve tekmelemeye başladı. Panikle eşimi aradım açmadı, ellerim titrediği için kimseyi arayamadım. Elini pencereden içeri sokup 'Yardım et, yoksa kötü olur' diye bağırmaya başladı. Onu uzaklaştırmak için kapıyı açtım. Elinde bıçak varmış görmedim. Bıçakla üstüme saldırdı. Aramızda arbede yaşandı. Bağırışlarıma çevredekiler yetişti ama adam benim bırakmıyordu, bizi ayıramadılar. Bıçağı boğazıma dayadı, 'Seni öldürmem lazım' dedi. Bıçağı elimle tuttum ve bıçak parmaklarımın arasından girdi. Vücudumda çok sayıda bıçak yarası ve ısırık var."

Son dakika haber: Evine giren kadına bıçakla saldıran şüpheli: Seni öldürmem lazım

"ÖLDÜRMEK İÇİN KURBAN ARAMIŞ"

Yaşadığı olay nedeniyle iş yerinden izin aldığını ve bir süre şehirden uzaklaşacağı söyleyen Özcan, "O an da eşim geldi ve beni kurtardı. Olayı anlamaya çalışırken, eşimin de o ara parmağını ısırmış. Böyle bir olay yaşayacağımı düşünmezdim ancak öldürmek için bir kurban aramış. Bana gücünün yeteceğini düşünerek beni gözüne kestirmiş. Eve gittiğimde yaşadıklarım aklıma geliyor. Yaşadığım o korku dolu anlar beni çok etkiledi. Allah kimseye vermesin gerçekten çok zor. Eşimle birlikte birkaç gün buradan uzaklaşacağız ve bunun için izin aldım" diye konuştu.

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Akaryakıt, Saldırı, Taksi, Mevla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Evine girdiği kadını 'Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım' deyip bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evine girdiği kadını "Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım" deyip bıçakladı - Son Dakika
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