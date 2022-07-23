Evine girdiği kadının boğazını sıkarak bayıltıp, parasını ve kartlarını çaldı - Son Dakika
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Evine girdiği kadının boğazını sıkarak bayıltıp, parasını ve kartlarını çaldı

23.07.2022 14:15
Evine girdiği kadının boğazını sıkarak bayıltıp, parasını ve kartlarını çaldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi, hırsızlık için evine girdiği yalnız yaşayan Müzeyyen Aslan'ı (56) boğazını sıkarak bayıltıp, 2 bin 200 TL ile cep telefonu ve kredi kartlarını alıp kaçtı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi, hırsızlık için evine girdiği yalnız yaşayan Müzeyyen Aslan'ı (56) boğazını sıkarak bayıltıp, 2 bin 200 TL ile cep telefonu ve kredi kartlarını alıp kaçtı.

Olay, dün gece Mesudiye Mahallesi Şehit Er Şenol Çakır Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yalnız yaşayan Müzeyyen Aslan'ın dairesine açık olan mutfak penceresinden girdi. Bu sırada mutfaktaki kanepede uyuyan Aslan, sese uyanınca şüpheliyle göz göze geldi. Aslan'ı boğazını sıkarak bayıltan şüpheli, Aslan'ın cüzdanındaki emekli maaşından kalan 2 bin 200 TL ile cep telefonu ve kredi kartlarını alıp kaçtı. Sabah saat 08.00 sıralarında kendine gelen Müzeyyen Aslan, üst kattaki komşusuna gidip yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müzeyyen Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis merkezine giderek şikayetçi olan Müzeyyen Aslan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Gece saat 1'de yattım. Mutfakta uyuyakalmışım. Mutfağın camı açık kalmış. Bir ara bir ses geldi kulağıma. Kalkıp oturdum. Hırsızla göz göze geldim. Sakallı, beyaz şapkalı, maskeli biriydi. Üzerime gelip boğazıma yapıştı. Kanepe üzerine düşmüşüm. Kendime geldiğimde sabah olmuştu. Emekli maaşımdan kalan 2 bin 200 TL ile telefonumu çalmış."

Polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evine girdiği kadının boğazını sıkarak bayıltıp, parasını ve kartlarını çaldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Evine girdiği kadının boğazını sıkarak bayıltıp, parasını ve kartlarını çaldı - Son Dakika
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