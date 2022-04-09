Evine girdiği kadının gasbettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Evine girdiği kadının gasbettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti

09.04.2022 12:00
Evine girdiği kadının gasbettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti

BURSA'da M.B. (27) adlı erkek, iş arkadaşı T.S. (40) adlı kadının ev anahtarını çalıp mahalle arkadaşı K.D.'ye (27) verdi.

BURSA'da M.B. (27) adlı erkek, iş arkadaşı T.S. (40) adlı kadının ev anahtarını çalıp mahalle arkadaşı K.D.'ye (27) verdi. K.D., evine girdiği TS.'nin cep telefonunu gasbedip mobil bankacılık hesabından 10 bin TL kredi çekti, 40 bin TL'lik krediye de başvurdu. Trabzon'a kaçarken Bolu'da yakalanan K.D. ile onun ifadesi doğrultusuna gözaltına alınan arkadaşı M.D. tutuklandı.

Olay, çarşamba günü saat 22.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinden çıkan T.S. yaşadığı apartmanın 3'üncü katındaki evine geldiğinde, ses duyup mutfağa yöneldi. T.S., buzdolabının yanında bir kişiyle karşılaşınca çığlık atıp yardım çağırmaya çalıştı. Ancak şüpheli, ağzını kapattığı T.S.'den cep telefonunu istedi. Telefonu alan şüpheli, evden koşarak çıkıp kaçtı. T.S.'nin çığlıklarını duyan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelinin evden çıkıp uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki 23 güvenlik kamerası ve mobese kayıtları inceleyen ekipler, şüphelinin K.D. olduğunu tespit etti.ÇALDIĞI TELEFONLA 40 BİN TL KREDİ ÇEKMEYE ÇALIŞMIŞİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin T.S.'nin mobil bankacılık hesabından 40 bin TL kredi başvurusunda bulunduğunu, 2 farklı ATM'den toplam 10 bin TL kredi çektiğini, ardından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüse binip Kocaeli'nin Gebze ilçesine gittiğini belirledi. Ekipler, Gebze'den Trabzon'a kaçmaya çalışan K.D.'yi, Anadolu Otoyolu Bolu girişinde, bindiği otobüsü durdurarak yakaladı.TUTUKLANDILARŞüpheli K.D., emniyetteki sorgusunda, olayı T.S. ile aynı iş yerinde çalışan, mahalleden arkadaşı M.B.'nin planladığını, anahtarı T.S.'nin çantasından çalıp kendisine verdiğini ve hesaptan kredi olarak çektiği 10 bin TL'yi paylaştıklarını söyledi. Bu ifade üzerine ekipler, M.B.'yi de çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D. ile M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.


Evine girdiği kadının gasbettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti
Evine girdiği kadının gasbettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti
Evine girdiği kadının gasbettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti
Evine girdiği kadının gasbettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti
Evine girdiği kadının gasbettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti
Evine girdiği kadının gasbettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti
YORUMLAR
500
Kütahya'da geçen yıl 238 aileye 12 milyon 569 bin TL kredi desteği verildi Kütahya'da geçen yıl 238 aileye 12 milyon 569 bin TL kredi desteği verildi

Türk Lirası, Trabzon, Bursa, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evine girdiği kadının gasbettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:10 Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:08:06. #1.11#
SON DAKİKA: Evine girdiği kadının gasbettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement