Evine girdiği kadının sırtından bıçakladığı maskeli saldırgan aranıyor - Son Dakika

BURSA'da evine girerek boğazını sıkmaya çalışan kimliği belirsiz maskeli saldırganı yaşanan arbedede sırtından bıçaklayan Ayşe K. (34) ifadesinde, "Can havliyle sehpanın üzerinde duran bıçağı aldım ve sırtına sapladım. Şüphelendiğim kimse yok" dedi. Polis, Ayşe K.'nin bıçakladığını söylediği, maskeli saldırganı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında, Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı evin giriş katında yalnız yaşayan Ayşe K. oturma odasında televizyon izlerken, arka kapıdan eve giren maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Ayşe K. boğazını sıkmaya çalışan saldırganı, yaşanan arbede sırasında sehpanın üzerindeki bıçağı alıp, sırtından bıçakladı.

Yaralanan saldırgan, olay yerinden kaçarken Ayşe K., üst katta yaşayan ailesiyle birlikte polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedaviye alındı. Polis ise saldırganı, kimliğini tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

Ayşe K.'nın polise verdiği ifadesinde saldırganı görmediğini belirterek, şunları söylediği öğrenildi:

"Evde televizyon izliyordum. Arka kapıdan sesler geldiğini duydum. Ben gidip bakamadan biri içeri girdi ve bana saldırdı. Yüzünde maske vardı, o yüzden kim olduğunu göremedim. Boğazımı sıkmaya başladı. Can havliyle sehpanın üzerinde duran bıçağı aldım ve saldıran kişinin sırtına sapladım. Saldırgan boğazımı sıkarken, 'Beni neden şikayet ettin' diye sordu. Ben kimseyi şikayet etmedim. Şüphelendiğim biri yok."