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Evine girdiği kadının yüzüne kimyasal madde döken adam, yakalandı - Son Dakika

Evine girdiği kadının yüzüne kimyasal madde döken adam, yakalandı

08.10.2021 08:55
Evine girdiği kadının yüzüne kimyasal madde döken adam, yakalandı

İstanbul'da evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin evine gelerek yüzüne yanıcı kimyasal madde döken arkadaşı Mehmet Yıldız, Esenyurt'ta yakalandı. Uzunçelebi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, zanlı Mehmet Yıldız'ın ise 16 suç kaydının olduğu bilgisi verildi.

İstanbul Avcılar'da, dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. İddiaya göre, Yasemin Uzunçelebi (42) evinde uyurken, bir süredir arkadaşlık ettiği Mehmet Yıldız evine geldi.

UYURKEN YÜZÜNE YANICI MADDE DÖKTÜ

DHA'da yer alan habere göre kapıyı yanındaki anahtarla açarak içeri giren saldırgan, yatağında uyuyan kadının yüzüne yanında getirdiği öne sürülen siyah ve yanıcı bir maddeyi döktükten sonra kaçtı.

ACI İÇİNDE YATAĞINDAN FIRLADI

Yatağından acı içerisinde fırlayan kadın kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Uzunçelebi için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Gelen sağlık ekipleri kadını tedavi altına aldı. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören ve hayati tehlikesi devam eden Yasemin Uzunçelebi'nin saldırıya uğradığı günde kent değiştirmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

16 SUÇTAN KALDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Kasten Yaralama' olayı ile ilgili sürdürdüğü çalışma sonucu şüpheliyi yakaladı. Farklı 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilmen Mehmet Yıldız, Esenyurt İlçesi'ndeki Talatpaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Evine girdiği kadının yüzüne kimyasal madde döken adam, yakalandı

Mehmet Yıldız, İstanbul, Esenyurt, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evine girdiği kadının yüzüne kimyasal madde döken adam, yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evine girdiği kadının yüzüne kimyasal madde döken adam, yakalandı - Son Dakika
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