Evine Girdiği Komşusunu Bıçaklayıp Parasını Gasbettiği İddiası

Yalova
'nın Çınarcık
ilçesinde, evine girdiği komşusunu bıçakla yaralayıp parasını ve cep telefonunu gasbettiği iddia edilen şüpheli ile arkadaşı gözaltına alındı.
M.Y'nin (17), arkadaşı B.A. (18) ile evine balkon kapısından girdiği komşusu Halil İbrahim Koçan'ı (27) uyuduğu sırada bıçakla boğazından yaraladığı ileri sürüldü.
Zanlıların, bu kişinin parasını ve cep telefonunu da gasbedip kaçtıkları yönündeki ihbar üzerine, polis tarafından çalışma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olaydan 12 saat sonra yakalanan M.Y. ve arkadaşı B.A'nın gösterdikleri yerde, kullandıkları belirtilen bıçak bulundu.
Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki ilk ifadelerinde, gasbettikleri parayı harcadıklarını, telefonu ise ormanlık alanda düşürdüklerini söyledikleri öğrenildi.
M.Y. ve B.A, "yağma, kasten yaralama ve konut dokunulmazlığının ihlali" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Ağır yaralanan ve Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Koçan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.