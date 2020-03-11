Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü

6 saat önce

Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü Tokat'ta, hırsızlık şüphesi ile girdiği evde, ev sahibinin oğlu tarafından baldırından bıçakla yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede kan kaybından hayatını kaybetti.

Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü

TOKAT - Tokat'ta, hırsızlık şüphesi ile girdiği evde, ev sahibinin oğlu tarafından baldırından bıçakla yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede kan kaybından hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Tokat Bedestenlioğlu Mahallesi Mimar Sinan Caddesindeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Akşam saatlerinde gelen ev sahibinin eşi S. G. arka kapının camının kırık olduğunu fark etti. Kendisini arabayla bırakarak dönmek üzere olan oğlu O. G. telefonla arayarak yardım istedi. Eve yanındaki arkadaşı ile birlikte dönen O.G ikinci katta bulunan yatak odasına girdiğinde M.G isimli şahıs ile karşılaştı. Çıkan arbede de yüzünden yaralanan ev sahibin oğlu, hırsız olduğu ileri sürülen şahısı baldırından bıçakla yaraladı. Ağır yaralanarak kan kaybeden şahıs ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yüzünden yaralanan genç ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Evine giren hırsızı bıçaklayarak öldürdü

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:23 Kaynak: İHA
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