Son dakika haber... EVİNE GİREN HIRSIZI ÖLDÜREN SANIĞIN AVUKATI, TUTUKLULUK KARARINA İTİRAZ EDECEK - Son Dakika

KOCAELİ'de hırsızlık amacıyla evine giren Murat Yarar'ı çıkan arbedede bıçaklayarak öldüren Osman Karatoprak'ın avukatı, meşru müdafaa durumunun yeniden gözden geçirilmesi talebiyle tutukluluğa itiraz edeceklerini söyledi.

Olay, 14 Ocak sabahı, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'deki apartmanın giriş katında meydana geldi. Tersane işçisi Osman Karatoprak, mesai bitiminin ardından evine geldi. Bir süre sonra Karatoprak, diğer odadan sesler geldiğini fark etti. Kontrol etmek için odaya yönelen Osman Karatoprak, eve hırsızlık amacıyla giren Murat Yarar ile karşılaştı. Çıkan arbedede Karatoprak, Yarar'ı bacağından ve karnından bıçakladı. Evden çıkıp kaçan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Osman Karatoprak, adrese gelen sağlık ekibine yardımcı oldu, Murat Yarar'ı ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan Yarar, kurtarılamadı. Murat Yarar'ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Osman Karatoprak, emniyetteki ifadesinde, işten yorgun geldiğini, sesler üzerine odaya girdiğinde hırsızla karşılaştığını, arbede çıktığını, odadaki bıçağı kendisini savunmak için aldığını ve şüpheliyi bıçakladığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Karatoprak, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Osman Karatoprak'ın avukatı Osman Özgeliş, tutukluluğa itiraza ilişkin hazırlık yaptıklarını söyledi. Avukat Özgeliş, Karatoprak'ın meşru müdafaa durumunun yeniden gözden geçirilmesini, TCK 25'inci ve 27'nci maddeler kapsamında tutukluluk kararının tekrar değerlendirmeye alınmasını, müvekkilinin suç kastının olmadığını belirterek, karara itiraz edeceklerini açıkladı.