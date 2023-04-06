Evine giren hırsızı öldürmüştü, bakın ne karar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Evine giren hırsızı öldürmüştü, bakın ne karar çıktı

06.04.2023 17:15
Evine giren hırsızı öldürmüştü, bakın ne karar çıktı

Kocaeli'de evine hırsızlık için giren kişiyi çıkan arbedede bıçaklayarak öldüren sanık hakkında görülen duruşmada karar çıktı.

Kocaeli'de evine hırsızlık için giren kişiyi çıkan arbedede bıçaklayarak öldüren sanık hakkında görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın korku ve telaşa kapılması sebebiyle meşru müdafaa sınırlarını aştığını değerlendirerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

14 Ocak 2022 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda Osman K., evde kahvaltı yaptığı sırada yatak odasından sesler duymuş, seslerin geldiği tarafa yöneldiğinde Murat Yarar isimli şahısla karşılaşmıştı. İkili arasında çıkan arbede sırasında Osman K., elinde bulunan bıçakla evine giren Yarar'ı bıçaklamıştı. Evden Kaçan Murat Yarar fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Osman K. ise tutuklanmıştı.

"Sanık öldürme kastıyla hareket etmemiştir"

Tutuklu sanık Osman K.'nın, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, öldürülen Murat Yarar'ın ailesi ve tutuklu sanık Osman K. katıldı. Savunma yapan sanık avukatı, "Maktul sanığın evinde ne arıyordu, herhalde çay içmeye gelmedi. Sanık ve maktul birbirlerini tanımamaktadır, aralarında husumet de yoktur. Maktulün adli sicil kaydına bakıldığında hırsızlık suçu için eve girdiği görüşündeyiz. Sanık ilk saldırının maktulden geldiğini ifade etmiştir, bunun aksini belirtecek bir delil bulunmamaktadır. Korku ve panik halinde olan birinin kasıtla eylemi gerçekleştirdiğinden bahsedilemez. Sanık öldürme kastıyla hareket etmemiştir. Sanığın tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Yarar ailesinin avukatı ise sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Korku ve panikle hareket ettim"

Tahliyesini isteyen Osman K., "Arbede esnasında olay gerçekleşmiştir. Korku ve panikle hareket ettim. Bunlar göz önünde bulundurularak karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi

Mahkeme heyeti, sanığın korku ve telaşa kapılması sebebiyle meşru müdafaa sınırlarını aştığını değerlendirerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Evine giren hırsızı öldüren adam, ceza almadı Evine giren hırsızı öldüren adam, ceza almadı İzmit'te korku dolu anlar! Başıboş köpek 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı İzmit'te korku dolu anlar! Başıboş köpek 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evine giren hırsızı öldürmüştü, bakın ne karar çıktı - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Mourinho'ya çılgın teklif! Kabul ederse tarihin en fazla kazanan teknik direktörü olacak
17:09 Evine giren hırsızı öldüren adam, ceza almadı
17:00 Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Bir haftada 2,2 milyar dolar eridi
16:54 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,2 milyar dolar azaldı
16:53 Kararını verdi! Icardi, oynamak istediği takımı resmen açıkladı
16:31 Beyoğlu'nda müezzin teravih namazı çıkışı tekme ve yumruklarla darp edildi! Kanlar içinde kaldı
16:37 Hakan Ural'dan Hatay'a giden Acun Ilıcalı hakkında dikkat çeken yorum: Saati 120 bin euro, konuşmuyorum
16:31 Hakan Ural, Hatay'a giden Acun Ilıcalı'nın saatine takıldı: 120 bin euro, konuşmuyorum
16:27 Dilan Çiçek Deniz ile ilişkisine başlayan Mert Yazıcıoğlu, 4 senelik aşkı Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi
16:11 Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! Arao'nun Jesus'a önerdiği takımı duyan taraftarlar aynı yorumu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2023 17:44:22. #1.13#
SON DAKİKA: Evine giren hırsızı öldürmüştü, bakın ne karar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement