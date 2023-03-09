Evine giren hırsızı öldürmüştü, tahliyesi istendi - Son Dakika
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Evine giren hırsızı öldürmüştü, tahliyesi istendi

09.03.2023 10:40
Evine giren hırsızı öldürmüştü, tahliyesi istendi

Kocaeli'nde evine girip idrarını yapan hırsızı çıkan arbedede bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, birden fazla suç kaydı bulunan maktulün, olay günü sanığın evine maskeli girdiği ve kapı kilidini kırdığı belirtilerek, sanığın kendisini savunmak amacıyla eline bıçak aldığı ifade edildi. Mütalaada, sanığın tahliyesi istendi.

Yeni Mahalle'de 14 Ocak 2022'de meydana gelen olayda Osman K., evde kahvaltı yaptığı sırada yatak odasından sesler duymuş, seslerin geldiği tarafa yöneldiğinde Murat Yarar isimli şahısla karşılaşmıştı. İkili arasında çıkan arbede sırasında Osman K., elinde bulunan bıçakla evine giren Yarar'ı bıçaklamıştı. Evden Kaçan Murat Yarar fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Osman K. ise tutuklanmıştı.

TAHLİYESİ İSTENDİ

Tutuklu sanık Osman K.'nın, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, öldürülen Murat Yarar'ın ailesi ve tutuklu sanık Osman K. katıldı. Sanık tahliye ve beraatini istedi.

EVİN İÇİNE İDRARINI YAPMIŞ

Cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu mütalaasında, Murat Yarar'ın birden fazla suç kaydı bulunduğu ve hırsızlık suçundan da hükümlü olduğu belirtildi. Mütalaada, Yarar'ın sanığın ikametine yüzünde maskeyle girdiği ve yanında bir çift eldiven bulunduğu ifade edilerek, sanığın ikametinin kapı kilidini kırdığı ve konut dokunulmazlığını ihlal ettiği kaydedildi. Mütalaada, Murat Yarar'ın evin içine idrarını yaptığı, daha sonra karşılaştığı Osman K. ile aralarında arbede yaşandığı ve Osman K.'nın Yarar'a bıçak sallayıp, tava ile vurduğu belirtildi.

"KORKUP TELAŞLANMASI" SEBEP GÖSTERİLDİ

Murat Yarar'ın maskeli vaziyette kapı kilidini kırarak eve girdiğinin vurgulandığı mütalaada, Osman K.'nın ses duyması üzerine kendini savunmak amacıyla eline tava ile bıçak aldığı ifade edilerek, "Korkup telaşa kapılması sebebiyle meşru savunma sınırını aşmasının mazur görülmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi. Mütalaada, sanığın tahliyesi talip edildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Kaynak: İHA
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Evine girip idrarını yapan hırsızı öldürmüştü! Savcı tahliyesini istedi Evine girip idrarını yapan hırsızı öldürmüştü! Savcı tahliyesini istedi Evine giren hırsızı öldürmüştü, tahliyesi istendi Evine giren hırsızı öldürmüştü, tahliyesi istendi

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evine giren hırsızı öldürmüştü, tahliyesi istendi - Son Dakika

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