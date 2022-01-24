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Evine giren hırsızı öldürmüştü, tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika

Evine giren hırsızı öldürmüştü, tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

24.01.2022 15:52
Evine giren hırsızı öldürmüştü, tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde hırsızlık için evine giren Murat Yarar'ı (36) bıçaklayarak öldüren Osman Karatoprak'ın (24) tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde hırsızlık için evine giren Murat Yarar'ı (36) bıçaklayarak öldüren Osman Karatoprak'ın (24) tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Olay, 14 Ocak sabahı Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'deki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Tersane işçisi Osman Karatoprak, eve hırsızlık amacıyla gelen Murat Yarar'ı yaşanan arbede sırasında bıçakladı. Evden çıkıp kaçmaya çalışan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Yarar yaşamını yitirdi. Yarar'ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlenirken, Osman Karatoprak ise tutuklandı.Osman Karatoprak'ın avukatı Osman Özgeliş, Gölcük Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kasten adam öldürme' suçu nedeniyle verilen tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Özgeliş, müvekkili Osman Karatoprak'ın haksız saldırıyı engelleme, kendisini koruma içgüdüsü ve savunma maksadıyla hareket ettiğini, meşru savunma ve zorunluluk hali ile sınırın aşılması müesseselerinin de göz önüne alınarak tutuksuz yargılanması gerektiğine ilişkin itirazı Gölcük Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne sundu. Mahkeme, Karatoprak'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.


Evine giren hırsızı öldürmüştü, tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Evine giren hırsızı öldürmüştü, tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
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Gölcük, Arbede, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evine giren hırsızı öldürmüştü, tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evine giren hırsızı öldürmüştü, tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika
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