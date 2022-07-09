Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı

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Antalya'da 4 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında Hüseyin Aktaş'a ait eve kapıyı zorlayıp giren M.İ., takım elbiseler, ayakkabılar, bakır kablolar, tablet, müzik sistemleri ve antika plakları çalıp kaçtı. Bir gün sonra saat 19.00 sıralarında yeniden aynı adrese gelen M.İ., bina dışındaki güvenlik kameralarını kırdıktan sonra temizlik görevlisi için evin önündeki duvarın boşluğuna bırakılan anahtarla eve girdi. 20 spot lamba, 1 müzik seti ile 1 mavi masanın yanı sıra, evin önündeki süs havuzunu çalan M.İ. kaçtı.

EVİNİN SOYULDUĞUNU GÖRÜNCE POLİSİ ARADI

İş için il dışına çıkan Hüseyin Aktaş, aynı günün akşamında döndüğünde evinin soyulduğunu görünce polise şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Aktaş, eşkalinden, hırsızlık şüphelisinin, daha önceden tanıdığı M.İ. olduğunu gördü. Daha sonra M.İ.'nin oturduğu evi bulan Aktaş, polise ihbarda bulundu.

400 BİN LİRALIK ZARARI VAR

Adrese gelen polis ekibi, şüpheli M.İ.'yi gözaltına aldı. Hüseyin Aktaş, kamera görüntüsündeki eşkalinden şüphelinin M.İ. olduğunu gördüğünü belirterek, "Polise şikayetçi olduktan sonra, ertesi gün şüphelinin oturduğu evin yerini tespit ettim. Evin önünde çiçek suluyordu. Evimden çalınan bazı eşyaların da evin önünde olduğunu gördüm. Hemen polise bilgi verdim. Gelip, yakaladılar. Yaklaşık 400 bin TL'lik zararım var. Kendisinden şikayetçiyim. Eşyalarımı geriye istiyorum" dedi. M.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.