Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı - Son Dakika
Üye Girişi

Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı

09.07.2022 11:45

Antalya'da müzisyenlik ve inşaat işleri yapan Hüseyin Aktaş (40), peş peşe iki gün evine girip, 400 bin lira değerinde eşya çalan M.İ.'nin evini bularak polise yakalattı. M.İ.'nin, hırsızlık için girdiği evin dışındaki kameraları kırdığı anlar ise başka bir kamera tarafından kaydedildi.

Antalya'da 4 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında Hüseyin Aktaş'a ait eve kapıyı zorlayıp giren M.İ., takım elbiseler, ayakkabılar, bakır kablolar, tablet, müzik sistemleri ve antika plakları çalıp kaçtı. Bir gün sonra saat 19.00 sıralarında yeniden aynı adrese gelen M.İ., bina dışındaki güvenlik kameralarını kırdıktan sonra temizlik görevlisi için evin önündeki duvarın boşluğuna bırakılan anahtarla eve girdi. 20 spot lamba, 1 müzik seti ile 1 mavi masanın yanı sıra, evin önündeki süs havuzunu çalan M.İ. kaçtı.

EVİNİN SOYULDUĞUNU GÖRÜNCE POLİSİ ARADI

İş için il dışına çıkan Hüseyin Aktaş, aynı günün akşamında döndüğünde evinin soyulduğunu görünce polise şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Aktaş, eşkalinden, hırsızlık şüphelisinin, daha önceden tanıdığı M.İ. olduğunu gördü. Daha sonra M.İ.'nin oturduğu evi bulan Aktaş, polise ihbarda bulundu.

400 BİN LİRALIK ZARARI VAR

Adrese gelen polis ekibi, şüpheli M.İ.'yi gözaltına aldı. Hüseyin Aktaş, kamera görüntüsündeki eşkalinden şüphelinin M.İ. olduğunu gördüğünü belirterek, "Polise şikayetçi olduktan sonra, ertesi gün şüphelinin oturduğu evin yerini tespit ettim. Evin önünde çiçek suluyordu. Evimden çalınan bazı eşyaların da evin önünde olduğunu gördüm. Hemen polise bilgi verdim. Gelip, yakaladılar. Yaklaşık 400 bin TL'lik zararım var. Kendisinden şikayetçiyim. Eşyalarımı geriye istiyorum" dedi. M.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

YORUMLAR
500
Rus turistlerden organize hırsızlık! Arkadaşları tezgahtarı oyaladı, o ne var ne yok çaldı Rus turistlerden organize hırsızlık! Arkadaşları tezgahtarı oyaladı, o ne var ne yok çaldı ART ARDA 2 GÜN EVİNE GİREN HIRSIZIN ADRESİNİ BULUP POLİSE YAKALATTI ART ARDA 2 GÜN EVİNE GİREN HIRSIZIN ADRESİNİ BULUP POLİSE YAKALATTI
Kaynak: DHA

Hüseyin Aktaş, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:48 Sivas'ta çocuklar kesilen kurbanı en ön sıradan izlediler: Korkuları yüzlerine yansıdı!
11:45 Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı
11:43 Tokyo Camisi Müslümanlarla doldu taştı! Kalabalık cemaat nedeniyle bayram namazı iki kez kılındı
11:40 Savcı Sayan, akaryakıt istasyonlarının zam fırsatçılığına tepki gösterdi: Devlet bunun hesabını sormalı
11:38 Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi
11:34 Sahibinden kaçan koç hastane bahçesini karıştırdı!
11:33 Semti birbirine katan taciz iddiaları! Biri yolda gördüğü kadının fotoğrafını çekti, diğeri komşusunun çocuğunu istismar etti
11:31 Yürek parçalayan vicdansızlık! Yaralı yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler
11:29 Milyonların merakla beklediği EYT'de takvim belli oldu! 2023'den itibaren kademeli emeklilik geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 12:10:22. #1.11#
SON DAKİKA: Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement