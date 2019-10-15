Son Dakika Haberleri: Evine giren hırsızın sopayla peşine düştü
Son Dakika Güncel Evine giren hırsızın sopayla peşine düştü

Evine giren hırsızın sopayla peşine düştü

1 saat önce

Adana'da bir kişinin, tırmanarak evine giren hırsızlık şüphelisinin peşine düşüp elinde sopayla sokakta araması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Evine giren hırsızın sopayla peşine düştü, System.String[]

Adana'da bir kişinin, tırmanarak evine giren hırsızlık şüphelisinin peşine düşüp elinde sopayla sokakta araması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde Yusuf Ferhat Gülçek, polisi arayarak evine hırsız girdiğini, askıdaki pantolonunun cebinde bulunan 500 lirasını aldığını, uyanıp durumu fark etmesi üzerine de zanlının kaçtığını bildirdi.

Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasından şüphelilerin iki kişi olduğunu, bir kişinin sokakta bekleyip gözcülük yaptığını, diğerinin de park halindeki minibüsün üzerine çıkıp dairenin balkonuna tırmanarak içeriye girdiğini belirledi.

Görüntülere, zanlının aşağıya inip arkadaşıyla olay yerinden uzaklaştığı, bir süre sonra da ev sahibinin elinde sopayla sokağa çıkıp hırsızın peşine düşmesi de yansıdı.

Polis, kayıtlar doğrultusunda şüphelinin hırsızlıktan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Eyyüp G. (19) olduğunu tespit etti.

Şüpheli Eyyüp G, ekiplerin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Bahçeşehir, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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