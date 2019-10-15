Evine giren hırsızın sopayla peşine düştü

Adana'da bir kişinin, tırmanarak evine giren hırsızlık şüphelisinin peşine düşüp elinde sopayla sokakta araması güvenlik kamerasınca görüntülendi, yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde Yusuf Ferhat Gülçek, polisi arayarak evine hırsız girdiğini, askıdaki pantolonunun cebinde bulunan 500 lirasını aldığını, uyanıp durumu fark etmesi üzerine de zanlının kaçtığını bildirdi.

Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasından şüphelilerin iki kişi olduğunu, bir kişinin sokakta bekleyip gözcülük yaptığını, diğerinin de park halindeki minibüsün üzerine çıkıp dairenin balkonuna tırmanarak içeriye girdiğini belirledi.

Görüntülerde, zanlının aşağıya inip arkadaşıyla olay yerinden uzaklaştığı, bir süre sonra da ev sahibinin elinde sopayla sokağa çıkıp hırsızın peşine düştüğüne gören polis, şüphelinin hırsızlıktan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Eyyüp G. (19) olduğunu tespit etti.

Şüpheli Eyyüp G, ekiplerin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.