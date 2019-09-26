Son Dakika Haberleri: Evine giren hırsızlara meydan dayağı çekti
Son Dakika Güncel Haber

Evine giren hırsızlara meydan dayağı çekti

1 saat önce

İngiltere'de köpeklerin havlaması üzerine evin giriş yapısına yönelen adam, hırsızlarla karşılaştı.

Evine giren hırsızlara meydan dayağı çekti, System.String[]
İngiltere'de köpeklerin havlaması üzerine evin giriş yapısına yönelen adam, hırsızlarla karşılaştı. Ev sahibi hırsıza adeta meydana dayağı çekerken, o anları ise evin güvenlik kamerası görüntüledi.

Olay, İngiltere'nin Bamford kentinde meydana geldi. Yerel medya, Asif Ali adlı adamın evin mutfağında olduğu sırada köpeklerin havlaması sonrası kapıya yöneldiğini ve burada maskeli hırsızlarla karşılaştığını yazdı. Yumruklarıyla bir hırsızın üstüne atlayan Ali, ikinci hırsızın yardıma gelmesiyle iki kişiyle dövüşmeye başladı. Hemen sonra üçüncü hırsızın da eve girmeye çalışmasıyla 3 hırsızla birden mücadele eden adam, hırsızları evden çıkarttı ancak hırsızların tekrar eve girmesiyle mutfağa doğru koşup, kendini savunmak için bıçak aldı. Tüm hırsızları evinden çıkartmayı başaran Asif Ali, evinin ve olay sırasında üst katta uyuyan eşinin güvenliğini sağladı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olaydan sonra Asif Ali yaptığı açıklamada tamamen kendini ve eşini koruma hissiyle hareket ettiğini, ne yaptığını bilmediğini ve düşünmediğini söyledi. Güvenlik kaydını yayınlayan Ali hırsızları yakalatmak için 5 bin Pound ödül koydu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
Hırsızların eve girmesi
Ev sahibinin hırsızları yumruklaması
Arbede
Ev sahibinin mutfağa koşup bıçak alması
Kadının merdivenlerden inmesi


İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz perakende devi Sainsbury's 115 şubesini kapatacak
İngiliz basınından Türkiye siyasetiyle ilgili analiz: Babacan yüzde 10 alırsa İmamoğlu başkan olur ABD'de yabancı düşmanlığı! New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı Son dakika: Erdoğan: Köprülerde hasar yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 16:02:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evine giren hırsızlara meydan dayağı çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]