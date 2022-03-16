Son dakika... Evine giren hırsızların dedektif gibi izini sürüp polise teslim etti - Son Dakika
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Son dakika... Evine giren hırsızların dedektif gibi izini sürüp polise teslim etti

16.03.2022 15:36

Son dakika haberler... Evine giren hırsızların dedektif gibi izini sürüp polise teslim etti Kadın hırsızlardan biri, 'doğuracağım' diyerek kurtulmaya çalıştı Bursa'da girdikleri evin sahibi tarafından fark edildiklerini anlayan 2 kadın hırsız, kaçmaya çalışsa da ev sahibinin içinden çıkan dedektiflik sonucu yakayı...

Evine giren hırsızların dedektif gibi izini sürüp polise teslim etti

Kadın hırsızlardan biri, 'doğuracağım' diyerek kurtulmaya çalıştı

BURSA - Bursa'da girdikleri evin sahibi tarafından fark edildiklerini anlayan 2 kadın hırsız, kaçmaya çalışsa da ev sahibinin içinden çıkan dedektiflik sonucu yakayı ele verdi. Polis tarafından gözaltına alınan kadınlardan biri, 'doğuracağım' diyerek kurtulmaya çalışsa da fayda etmedi. Yaşanan anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Filmleri aratmaya olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık için kapıyı zorlayarak içeri giren 2 kadın hırsız, ev sahibi Ahmet B. ile göz göze geldi. Kadınlar adamın yakalayamayacağı düşünerek kaçmaya başladı. Ev sahibi ise, gözlerini üzerinden ayırmadığı 2 kadını otomobiliyle takip etmeye başladı. Ahmet B., bu esnada dolmuşa binen 2 kişinin yakalanması için polisten de yardım istedi. Polis ekiplerince telefon irtibatında olan ev sahibi, otobüsün güzergahı ile alakalı bilgiler verdi. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından duran halk otobüsünden inen şüphelilerden hamile olan Alev Ç. ve Gülistan A. (31), polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan 2 kadından Alev Ç., ekip otosuna bindirildiği sırada 'Doğuracağım ben' diyerek kurtulmaya çalışması dikkat çekti. Yaşanan anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Şüpheli 2 kadının 2 gün öncede Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Caddesi üzerindeki sitede bulunan daireden para ve ziynet eşyalarını çalıp gittikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

Son dakika... Evine giren hırsızların dedektif gibi izini sürüp polise teslim etti
Son dakika... Evine giren hırsızların dedektif gibi izini sürüp polise teslim etti
Son dakika... Evine giren hırsızların dedektif gibi izini sürüp polise teslim etti
Son dakika... Evine giren hırsızların dedektif gibi izini sürüp polise teslim etti
Son dakika... Evine giren hırsızların dedektif gibi izini sürüp polise teslim etti
Son dakika... Evine giren hırsızların dedektif gibi izini sürüp polise teslim etti
Son dakika... Evine giren hırsızların dedektif gibi izini sürüp polise teslim etti

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Evine giren hırsızların dedektif gibi izini sürüp polise teslim etti - Son Dakika


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