Evine giren hırsızlık şüphelisi kızı yakalayıp, polise teslim etti - Son Dakika

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Evine giren hırsızlık şüphelisi kızı yakalayıp, polise teslim etti
14 dakika önce
KAYSERİ'de, Aslıhan D. (19) hırsızlık için girdiği konutta Suriyeli ev sahibi tarafından yakalanarak, polise teslim edildi, arkadaşı E.D. ise kaçtı.
KAYSERİ'de, Aslıhan D. (19) hırsızlık için girdiği konutta Suriyeli ev sahibi tarafından yakalanarak, polise teslim edildi, arkadaşı E.D. ise kaçtı.
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde 3 katlı binanın üst katında oturan Suriyeli M.A, evine hırsızlık için giren iki kişiyi fark etti. M.A., Aslıhan D.'yi yıkalarken, E.D. ise kaçtı. M.A, haber vermesi üzerine gelen polis ekiplerine şüpheliyi teslim etti. Aslıhan D, karakola götürülürken, E.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:19 Kaynak: DHA
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