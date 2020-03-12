Evine giren hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Oğuz Göğüş, kontrol sırasında eve hırsızlık için girdiği iddia edilen Muhammed Gedik ile karşılaştı.

İddiaya göre, Bedestenlioğlu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 'ndeki 2 katlı evlerine gelen Oğuzhan Göğüş, annesi Serra Göğüş'ün balkonun camının kırık olduğunu söylemesi üzerine odaları kontrol etmeye başladı.

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