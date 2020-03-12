Evine giren hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evine giren hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Evine giren hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Tokat'ta evine giren hırsızlık şüphelisini öldürdüğü öne sürülen kişi ve arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Evine giren hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Tokat'ta evine giren hırsızlık şüphelisini öldürdüğü öne sürülen kişi ve arkadaşı adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Bedestenlioğlu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 2 katlı evlerine gelen Oğuzhan Göğüş, annesi Serra Göğüş'ün balkonun camının kırık olduğunu söylemesi üzerine odaları kontrol etmeye başladı.

Oğuz Göğüş, kontrol sırasında eve hırsızlık için girdiği iddia edilen Muhammed Gedik ile karşılaştı.

Çıkan bıçaklı kavgada Gedik ve Göğüş yaralandı.

Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Gedik kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Oğuz Göğüş ve arkadaşı S.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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