Son dakika haberleri: Evine girmeye çalışan kadını öldürdü - Son Dakika

Evine girmeye çalışan kadını öldürdü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde bir şahıs, evine zorla giren kadını av tüfeğiyle öldürdü.

Olay Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Barbaros Mahallesinde bir adreste meydana geldi. İddiaya göre 72 yaşındaki E.Ö. evinde tek başına ikamet ettiği sırada, bir kadının zorla eve girmeye çalıştığını fark etti. Bunun üzerine av tüfeğini alarak kapıya yönelen E.Ö., kapıyı zorlayarak kıran 35 yaşındaki Bulgaristan uyruklu H.K. isimli kadınla karşılaştı. E.Ö.'nün elindeki av tüfeği ile ateş etmesi üzerine zorla içeri girdiği iddia edilen H.K. isimli kadın ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri E.Ö. isimli şahsı saklandığı evde gözaltına alırken, H.K. isimli kadın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda kullanılan av tüfeği muhafaza altına alınırken, şüpheli E.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.Ö. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.