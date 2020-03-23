'Evine git' belediye başkanına bastonlu karşılık - Son Dakika

'Evine git' belediye başkanına bastonlu karşılık İZMİR'in Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'e, koronavirüs nedeniyle evine gitmesi için uyardığı 65 yaş üstü bir kadın vatandaş bastonla karşılık verdi. Gürbüz, tepki karşısında kahkaha atarken; vatandaş yanındaki yakınıyla evine gitti. Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz kent cadde ve sokaklarını gezerken, bir yakının yanında yürüyen 65 yas üstü bir kadın vatandaşı gördü. Sokağa çıkmamaları istenen yaş grubundaki kadını uyaran Başkan Gürbüz, bastonlu tepki karşısında kahkaha attı. Yaşlı vatandaş, elindeki bastonla hafif bir şekilde Başkan Gürbüz'ün ayağına vurdu. Çevredeki vatandaşları da gülümseten o anlardan sonra, yaşlı kadın yanındaki yakınıyla birlikte evine gitti.