Evine gitmek için halk otobüsünün önüne atladı - Son Dakika

ZONGULDAK'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen yaşlı kadının yasağa rağmen halk otobüsüne binmek için önüne atlaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kentte 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile birlikte halk otobüslerini kullanması da yasaklandı. Ücretsiz kullanım kartları da geçici olarak iptal edilen 65 yaş üstü vatandaşlar, otobüslere alınmadı. Bugün öğle saatlerinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, 65 yaş üstünde olduğu iddiasıyla halk otobüsüne alınmadı. Otobüsün önüne atlayarak gitmesini engelleyen kadın, görevlilere de tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.