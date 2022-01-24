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Evine gitmek isteyen vatandaşlar durakta kaldı - Son Dakika

Evine gitmek isteyen vatandaşlar durakta kaldı

24.01.2022 16:50
Evine gitmek isteyen vatandaşlar durakta kaldı

Küçükçekmece'de, yoğun kar yağışı nedeniyle evine gitmek isteyen vatandaşlar durakta kaldı.

Küçükçekmece'de, yoğun kar yağışı nedeniyle evine gitmek isteyen vatandaşlar durakta kaldı. Vatandaşlar, kar yağışında gelmeyen otobüsler nedeniyle İBB'ye tepki gösterdi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı evine gitmeye çalışan vatandaşları olumsuz etkiledi. Valiliğin kararıyla mesaiyi erken bitiren vatandaşlar evine gitmek isterken durakta kaldı. Yollarda kalan otobüsler nedeniyle vatandaşlar yaklaşık bir saat soğuk altında bekledi. Tipiye dönüşen yağışın altında bekleyen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne belediyeye tepki gösterdi.

İsmini vermek istemeyen ve yarım saat beklediğini belirten bir vatandaşlar, "Şuan her yer kapalı, yarım saattir bekliyorum. Normalde 5-10 dakikada bir geliyordu. Her taraf kapanmış, belediye çalışmıyor, açamıyorlar. Mesai erken bitti, eve gideceğiz" diye konuştu.

Durakta 25 dakikadır beklediğini anlatan Ramazan Aksu, "Çok mağduruz, Bağcılar'a gidecektim. Normalde de sıkıntı ama bugün iyice birbirine girdi. belediyenin otobüsleri hep döküntü, bu hat hep sorunlu. Beyaz Masaya yazdık ama saatlerle ilgili hiçbir şey yapmadılar" dedi.

(Medeni Topaloğlu/ İHA)

Evine gitmek isteyen vatandaşlar durakta kaldı
Evine gitmek isteyen vatandaşlar durakta kaldı
Evine gitmek isteyen vatandaşlar durakta kaldı
Evine gitmek isteyen vatandaşlar durakta kaldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Evine gitmek isteyen vatandaşlar durakta kaldı - Son Dakika
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