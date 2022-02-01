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Evine gittiği arkadaşını silahla yaralayıp kaçan şahsılar operasyonla yakalandı - Son Dakika

Evine gittiği arkadaşını silahla yaralayıp kaçan şahsılar operasyonla yakalandı

01.02.2022 14:40
Evine gittiği arkadaşını silahla yaralayıp kaçan şahsılar operasyonla yakalandı

Karabük'te evine gittikleri şahsı ayağından silahla kaçan 2 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyona saklandıkları sanayide kıskıvrak yakalandı.

Karabük'te evine gittikleri şahsı ayağından silahla kaçan 2 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyona saklandıkları sanayide kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay önceki gece 100. Yıl mahallesinde bir apartman dairesinde meydana geldi. A.İ.T ve S.C isimli şahsılar 100. Yıl mahallesinde oturan T.G'nin evine ziyarete gitti. Bir süre sonra A.İ.T, T.G ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.T yanında taşıdığı silahla T.G.'yi sağ arka diz altından vurarak arkadaşı ile birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.G tedavi altına alınırken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de olayı gerçekleştiren zanlıların peşine düştü. Şahsıların Öğlebeli sanayi sitesinde saklandığını tespit eden ekiplerin operasyonu kapsamında suç aleti silah ve uyuşturucu madde ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.İ.T. tutuklanarak Karabük T Tipi cezaevine gönderilirken, S.C ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KARABÜK

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evine gittiği arkadaşını silahla yaralayıp kaçan şahsılar operasyonla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evine gittiği arkadaşını silahla yaralayıp kaçan şahsılar operasyonla yakalandı - Son Dakika
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