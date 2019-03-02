Evine Hırsız Girdi Diye Geldi, Bacağından Vuruldu
51 dakika önce
Bursa'da evine hırsız girdiği sırada şehir dışında olan Sırrı Yavuz, haberi alınca şehir dışından Bursa'ya geldi.
Bursa
'da evine hırsız girdiği sırada şehir dışında olan Sırrı Yavuz, haberi alınca şehir dışından Bursa'ya geldi. Evinin durumunu öğrenmek için gelen Yavuz, daha önceden husumetli olduğu 17 yaşındaki genç tarafından apartman girişinde ayağından vuruldu. Saldırı sonrası tabancayla birlikte kaçan genci polis her yerde arıyor.
Olay, Yıldırım
ilçesi Şirinevler
mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün ikametine hırsız girdiği için Artvin
'den Bursa'ya dönen Sırrı Yavuz(56), Artvin'den Bursa'ya döndü. Hırsız giren evini toplamaya çalıştığı sırada, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ramazan A.(17) ile sokak üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ramazan A.'nın belinden silahını çıkardığını gören, Sırrı Yavuz apartmana doğru kaçmaya başladı. Merdiven boşluğunda Sırrı Yavuz'u bacağından vuran Ramazan A. elindeki tabancayla hızla uzaklaştı. Kanlar içinde yerde kalan Yavuz'u gören mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Şevket Yılmaz
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri Sırrı Yavuz'u bacağından vuran Ramazan A.'yı her yerde arıyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:56 Kaynak: İHA
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