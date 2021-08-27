Evine hırsız girdiğini sabah jandarmadan öğrendi - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bir evden 2 adet akü çalan oto tamircisi, JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Çatıdaki güneş panelindeki kullandığı akülerin çalındığından habersiz olan vatandaş, sabah akülerini geri getiren jandarmayı görünce şok yaşadı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Merkezefendi ve Honaz ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkezefendi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından takip edilen 33 yaşındaki oto tamircisi Hüseyin K., düzenlenen operasyonla adresinde gözaltına alındı. Şüphelinin evine yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 adet akü ele geçirildi.

JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu söz konusu akülerin, Honaz ilçesindeki bir evden çalındığı belirlendi. Hırsızlık olayını aydınlatan jandarma ekipleri, 2 adet aküyü götürüp sahibine teslim etti. Evinin çatısındaki güneş enerjisi panelinde kullandığı akülülerin çalındığından habersiz olan mağdur, olayı öğrendiğinde büyük şok yaşadı. Aküleri geri getirilen vatandaş, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - DENİZLİ