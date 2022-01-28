Evine hırsızlık için giren kişi tarafından öldürüldü (3) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Erdem Özdemir'in öldürmesinin ardından soruşturma başlatan polis, evde hırsızlık için girildiğini belirlerken, kar üzerindeki ayakkabı izleri ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimliği belirlenen Ö.K. (39) Adapazarı'nda yakalandı. Ö.K.'nin kullandığı silah ve çaldığı eşyalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ö.K.'nin silahı aldığı Ş.İ.Ö. (48) de yakalandı ve hakkında yasal işlem yapıldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.