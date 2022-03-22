Evine kadar takip ettiği kadını darp eden sanığa 2 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
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Evine kadar takip ettiği kadını darp eden sanığa 2 yıl 9 ay hapis cezası

22.03.2022 13:56
Evine kadar takip ettiği kadını darp eden sanığa 2 yıl 9 ay hapis cezası

İstanbul Şişli'de evine kadar takip ettiği kadını darp ettiği iddia edilen sanığı 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanması geri bıraktı.

İstanbul Şişli'de evine kadar takip ettiği kadını darp ettiği iddia edilen sanığı 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanması geri bıraktı.

Şişli'de 14 Kasım gecesi Meryem B. isimli kadını evine kadar takip edip, kendisinden tepki görünce yumruk atarak darp ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Hakan I.'nın 3 ayrı suçtan 11 yıla kadar yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 8.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu.

2 suçtan cezalandırılması, 1 suçtan beraati istendi

Duruşmada esasa ilişkin açıklanan mütalaada, sanık Hakan I.'nın 14 Kasım 2021'de müştekilere 'sizi eve bırakayım mı' dediği, reddedildikten sonra bindikleri taksiyi takip edip indikleri yere kadar takip ettiği ve araçtan inince de yanlarına gittiği kaydedildi.

Müştekilerden tepki gören sanığın bu kez müştekileri darp ettiğinin delillerle sabit olduğu aktarılan mütalaada, sanık Hakan I.'nın 'cinsel taciz' ve 'kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmasını, 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan ise beraati talep edildi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Hakan I. ise beraatini talep etti.

Karar açıklandı

Mahkeme, sanık Hakan I. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 11 ay, 'cinsel taciz' suçundan ise 10 ay olmak üzere toplamda 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle sanık hakkındaki 'cinsel saldırı' suçundan beraatine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Meryem B.'nin 14 Kasım gecesi Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde arkadaşıyla taksi beklerken, şüpheli Hakan I.'nın yanlarına gelerek, 'kızlar sizi bırakayım mı' diye laf attığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Hakan I.'nın, müşteki cevap vermemesine rağmen üsteleyerek beklediği, bir taksiye binmeleri üzerine takip ettiği, taksiden indiklerini görür görmez kendisi de aracından inerek yanlarına yaklaştığı kaydedildi.

Şüphelinin, müşteki Meryem B'nın kolundan tuttuğu ve zorla kendisini tutmaya çalıştığının da aktarıldığı iddianamede, müştekinin tepki vermesi üzerine kendisini çekiştirmeye başladığı, bu sırada arbede yaşanması üzerine müştekiye yumruk atıp kemik kırılmasına neden olacak şekilde yaraladığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Hakan I.'nın 'kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar, 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar ve 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplamda 3 yıl 9 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

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İstanbul, Mahkeme, Kasım, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evine kadar takip ettiği kadını darp eden sanığa 2 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evine kadar takip ettiği kadını darp eden sanığa 2 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
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