Evine kapanan kadın 4 gündür yemek yemiyordu, ikna edildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 4 gündür yemek yemediği ve psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen kadının ikna edilip, hastaneye kaldırılması komşularını sevindirdi.



Hacıevhat Mahallesi TOKİ Konutlarındaki ikametinde tek başına yaşayan B.T. (54) isimli kadın, komşusu Serdar Paşa'nın iddiasına göre, evine kapanarak, 4 gündür yemek yemediği ve psikolojik rahatsızlık geçirdiği belirtilmişti. Karşı komşusu Barış Pala da, apartmanın sevilen ismi B.T.'nin durumuna üzüldüklerini ve yardıma ihtiyacı olduğunu söylemişti.



Daha önce evine yardım için gelen polis ve sağlık ekiplerine zorluk çıkaran B.T. bu kez ikna edilerek, hastaneye kaldırıldı. 4 gündür yemek yemediği ifade edilen kadının, yemek yemesi konusunda ikna edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Covıd-19'a kafayı taktı



Komşusunun ikna edilmesine sevinç duyduğunu belirten Serdar Paşa, "Psikolojik sorunlar yaşayan ablamız 4 gündür yemek yemiyordu. Sağ olsunlar yetkililer tarafından ikna edilerek, hastanede yemek yediğini duyduk ve daha mutlu olduk. Yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Bize gelirdi, yemeğimizi yerdi, hoş sohbeti vardı. Sevdiğimiz bir ablamızdı. İnşallah tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşur. Rahatsızlığının sebebinin, Covıd-19 virüs salgınını kafaya takmasından dolayı olduğunu zannediyoruz" dedi.



Karşı komşusu Barış Pala da, B.T'nin evinden kokular geldiğini ve odaların temizlenmesi gerektiğini ifade etti. - TEKİRDAĞ