Evine katkı sağlamak için çalıştığı ormanda sertifikalı kadın işçi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evine katkı sağlamak için çalıştığı ormanda sertifikalı kadın işçi oldu - Son Dakika

Evine katkı sağlamak için çalıştığı ormanda sertifikalı kadın işçi oldu

6 saat önce

Sakarya'da, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla orman işçiliği yapan kadın, sertifika almanın mutluluğunu yaşıyor.

Sakarya'da, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla orman işçiliği yapan kadın, sertifika almanın mutluluğunu yaşıyor.

Geyve ilçesindeki ormanlık alanlarda ağaç kesim işlerinde çalışan 39 yaşındaki Nilgün Şirin, orman üretim işçisi sertifikasını alabilmek için Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) başvurdu.

Yeterlilik sınavını geçen ve belgeyi almaya hak kazanan Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır ormanlarda çalıştığını söyledi.

Başlangıçta işin ağır ve zor olduğunu, ancak alıştığını anlatan Nilgün Şirin, "Ormana ilk geldiğimde değil motor tutmayı, balta tutmayı bile bilmiyordum ama burada işimi severek yaptığım için, şimdi süper bir işçi oldum. Ben bazı zamanlarda bir erkeğin yaptığı işin 2 katını yapıyorum. İşimi severek yapıyorum." dedi.

Kızını okutmak için çalıştığını ifade eden Şirin, en büyük destekçisinin de eşi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin ilk sertifikalı kadın orman üretim işçisinin kendisi olduğunu aktaran Nilgün Şirin, "Eşimden destek alarak ben bu işi yapıyorum. Türkiye'de ilk bayan olduğum için bununla gurur duyuyorum. İstiyorum ki Türkiye'de çalışan kadınlar daha da çoğalsın, çünkü kadınlar bir erkeğin yaptığı işleri rahatlıkla yapabiliyor." şeklinde konuştu.

Şirin, kazandığı parayla kızını okuttuğu için çok gururlu olduğunu da söyledi.

"Anadolu kadını her yerde kendini gösteriyor"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da üniversite olarak orman alanında personel belgelendirme yetkisine sahip tek üniversite olduklarını kaydetti.

SUBÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'ne (SAYEM) başvurarak bu belgeyi almaya hak kazanan Nilgün Şirin'in Türkiye'de bir ilke imza attığını bildiren Sarıbıyık, "Bu çalışmada şunu net olarak görüyoruz, Anadolu kadını her yerde başarısını ve yapabileceği işlerin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

SAYEM Müdürü Barış Boru ise 81 ilde personel belgelendirme sınavlarını organize ettiklerini ve kendilerine gelen başvuruları değerlendirdiklerini anlattı.

Şirin'in, orman üretim işçisi sertifikası almak için başvurmasının kendilerine ilginç geldiğini kaydeden Boru, "Bize başvuru geldiğinde, bayanı görünce şaşırmıştık. Önce yanlış başvuru olduğunu düşünerek kendisine ulaştık. Kendisini sınava aldığımızda göstermiş olduğu performans karşısında tekrar şaşırdık." şeklinde konuştu.

Evine katkı sağlamak için çalıştığı ormanda sertifikalı kadın işçi oldu

Türkiye, Sakarya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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