Evine komşunun balkonundan geçmek isterken düşen kadın yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, anahtarlarını unuttuğu evine, komşunun balkonundan geçmek isterken düşen kadın ağır yaralandı.

Akhisar Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki evinde anahtarlarını unutan Zeliha K. (36), komşusunun balkonundan kendi evinin balkonuna geçmek istedi.

Bu sırada dengesini kaybeden Zeliha K. ikinci kattan düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeliha K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.