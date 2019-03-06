Son Dakika Haberleri: Evine Kurduğu Özel Düzenekle Uyuşturucu İmal Ederken Yakalandı

Evine Kurduğu Özel Düzenekle Uyuşturucu İmal Ederken Yakalandı

48 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, evine kurduğu özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren S.P. yakalandı.

Evine Kurduğu Özel Düzenekle Uyuşturucu İmal Ederken Yakalandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, evine kurduğu özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren S.P. yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde S.P.'nin evinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini belirledi. Polis, eve düzenlediği operasyonda bir odada özel olarak folyolarla hazırlanmış Hint keneviri yetiştirilen düzenek buldu. Detaylı yapılan arama, dolap içinde Hint kenevirleri, hassas terazi, değişik markalarda tarım ilaçları, güç kaynağı, güç kaynağı ayarlama göstergesi, havalandırma motoru ve fanı, led bitki yetiştirme lambası ele geçirdi.Gözaltına alınan S.P. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Değirmenaltı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan 6 kişinin, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, kentteki üniversite öğrencileri ile diğer uyuşturucu madde kullanıcılarını telefonla irtibata geçerek satışını yaptıklarını belirledi. Polis, mahkemeden aldığı arama kararı ile şüphelilerin adreslerinde arama yaptı. Aramalarda klozet içine atılmış, skunk maddesi ele geçirilirken,  U.U., H.İ.A., T.Y., İ.B. ve B.A., yakalandı. Adresinde bulunamayan M.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltındaki 5 şüphelinin soruşturması sürüyor.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:00 Kaynak: DHA

Çorlu, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eğlence Mekanlarında Çalışan Yabancı Uyruklu 20 Kadın Gözaltına Alındı İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya İran'la Ortak Operasyon Düzenleyeceğiz

PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi Sosyal Medyadan Müşteri Bulup, Fuhuş Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 19:48:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evine Kurduğu Özel Düzenekle Uyuşturucu İmal Ederken Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]