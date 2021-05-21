Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar - Son Dakika

Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar

21.05.2021 10:12

Samsun'da yaşayan talihsiz adam, polis yeleği giyerek evine gelenlerin saldırısına uğradı. 2.5 saat işkence gören şahıs, hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili 3 kardeşi gözaltına aldı. 1 kişi ise henüz yakalanamadı.

Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana gelen olayda hayvancılıkla uğraşan 43 yaşındaki Abdullah Uzun'un evine gelen ve üzerlerinde polis yeleği bulunan şahıslar evin kapısını açtırıp içeri girerek 2.5 saat boyunca işkence yapıp hastanelik ettiler.

Saldırganların çıplak görüntüsünü çekip bir boş senet ile bir de 85 bin liralık senet imzalattığı Abdullah Uzun kanlar içinde kaldı. Serbest bırakılınca korkusundan Samsun merkezdeki hastanelere gidemeyen Uzun Asarcık ilçesine giderek burada Asarcık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kanlar içinde kalan ve sol kolu kırılan Abdullah Uzun polise şikayette bulundu. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili Abdullah Uzun'un bacanağı olan M.U. ve kardeşi A.U. ile M.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Diğer kardeş F.U.'nun ise firarda olduğu öğrenildi.

Son dakika haber: Evine polis gibi gelip 2.5 saat işkence yaptılar

"ODUN İLE DİREK SURATIMA VURDU"

Yaşadığı dehşeti anlatan Abdullah Uzun, " Evde tek başıma oturuyordum. Kapı vurdu baktım 2 tane polis memuru. Kapıyı açtım biri odun, biri jop çıkardı. Odun ile direk suratıma vurdu, yıktı beni. Jop olan sürekli koluma vurdu kolum kırılana kadar. Ondan sonra beni etkisiz hale getirdiler. Ellerime plastik kelepçe taktılar arkamdan. Ağzıma bant çektiler, bağırıyordum. Odanın içinde iki kardeş sürekli dövdüler beni. Üçüncü kardeş de geldi. 3 kardeş sürekli bana işkence çektirdi. 2.5 saat boyunca işkenceye maruz kaldım evde. Sonra bir kişi daha geldi eve. 2 tane senet aldılar benden. Benim evdeki avcı bıçağını alıp 'Kulağını keseriz' diye tehdit ettiler" dedi.

Son dakika haber: Evine polis gibi gelip 2.5 saat işkence yaptılar

"85 BİN LİRALIK SENET İMZALATTILAR"

"Komple soyup 4 tane çıplak resmimi çektiler" diyen Uzun, şöyle devam etti: "Bir tanede de konuşmalı videomu çektiler. 'Bunları internete atarız' dediler. 85 bin liralık senet imzalattılar. Bir seneti de açık senet olarak aldılar. Biri bacanağım olur, ikisi de kardeşi. Polis yeleği giyen bacağımın kardeşlerini daha önce tanımadığım için polis zannedip kapıyı açtım. Eşim kardeşine kredi çekmişti. Her ay bu kredinin parasını geri bin lira olarak alıyordu. Bu parayı geri vermek istemediler. Bacanağımın abilerini tanımıyordum. Onları polis yeleğiyle o gün gördüm evde. Bana 2.5 saat boyunca işkence yaptılar. Hak ettikleri cezayı alsınlar."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar

Abdullah Uzun, Samsun, Canik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar - Son Dakika


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