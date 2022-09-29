EVİNE SERA KURUP, HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMİŞ - Son Dakika
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EVİNE SERA KURUP, HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMİŞ

29.09.2022 11:29

MERSİN'in Tarsus ilçesinde evine serada kurup Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde evine serada kurup Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.Ç.'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, 27 kök kenevir bitkisi, 272 gram esrar, 5,88 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas teraziye el koydu. Ekipler ayrıca evde, kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzeneğe ait 1 adet büyük boy çadır, 2 adet iklimlendirme cihazı, 2 adet havalandırma cihazı, 5 adet led aydınlatma lambası, 4 adet mini vantilatör, muhtelif kablo ile alüminyum borular ele geçirdi. Gözaltına alınan G.Ç., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Kenevir, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVİNE SERA KURUP, HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMİŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EVİNE SERA KURUP, HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMİŞ - Son Dakika
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