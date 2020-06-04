Evine sığdıramayacağı kadar çok enstrüman çalıyor - Son Dakika

Kağıthane'de yaşayan 73 yaşındaki Mustafa Uzelli, 60'tan fazla enstrüman çalması ve 3 bin şarkılık repertuvara sahip olmasıyla kendine hayran bıraktı. Saz, gitar ve org gibi bazı enstrümanlarla yeteneklerini sergileyen Uzelli, en çok türde müzik aleti çalabilen sanatçı olduğunu iddia etti.



73 yaşındaki Mustafa Uzelli, müzik derslerinde farkına vardığı yeteneğinin ardından birçok enstrüman çalmaya başladı. Öğretmenlik eğitimi alırken bir yandan da 7 tane müzik aleti çalmayı öğrenerek okulundan mezun oldu. 1987 yılında üniversiteden mezun olan Uzelli, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik yıllarında da müzikten vazgeçmeyerek öğrencileri ile birlikte çeşitli koro çalışmaları ve müzik etkinlikleri yaparak daha çok enstrüman çalmayı öğrendi. 1994'de emekli olan Uzelli hayatından müziği ve enstrümanı hiç çıkartmayarak bugün 60 'dan fazla müzik aletini çalabildiğini söyledi. Uzelli, Türkiye'nin en çok enstrüman çalan sanatçısı olduğunu iddia ederek hünerlerini sergiledi.



"60'dan fazla enstrüman çalabiliyorum"



Kağıthane Çağlayan'da yaşayan Mustafa Uzelli, saz, gitar ve org gibi müzik aletlerini çalarak hünerlerini sergiledi. 60'tan fazla enstrüman çalabilen Mustafa Uzelli: "Bu gün bütün enstrümanlarımızı salonda topladık. Tabi bütün derken burada mevcut olanları topladık. Enstrümanlarımızın bir bölümü ofiste bir bölümü yazlıkta, bir bölümü Denizli'de buraya takribi 10 tane enstrüman toparlayabildik. Bunlarla kısa birer pasaj çalarak her bir enstrümanı çalabildiğimizi ortaya koyduk. 1959'dan beri enstrüman çalıyorum. Öğretmen okulunda mandolinle başladık. 6 yıl mandolin çaldım. 2 yılda kemana başladım, bağlama grubuna girdim. 6. sınıfta biraz piyano ve cümbüş çalıştım. Öğretmen okulunu bitirirken 6,7 enstrüman çalabiliyordum. Daha sonra meraktan dolayı başka enstrümanlar elime geçtikçe çalışarak 60'dan fazla enstrüman çalabiliyorum. En son öğrendiğim enstrümanlardan kaval ve bu sene içinde öğrendiğim piyano ihtisasa gittim İSMEK'de 2 yılı 1,5 yılda bitirerek büyükler için piyano kursunun James Bastien metodunu bitirdim. Son 10 yıldır da öğrencilere bağlama, org, gitar, keman vb. enstrümanları öğretiyorum" dedi. - İSTANBUL