Son Dakika Haberleri: Evine sipariş getirmeyen dönercinin dükkanını bastı
Son Dakika Güncel Haber

Evine sipariş getirmeyen dönercinin dükkanını bastı

24 dakika önce

BURSA'da Levent B., evine sipariş getirmeyen dönercinin dükkanını bastı.

Evine sipariş getirmeyen dönercinin dükkanını bastı, System.String[]

BURSA'da Levent B., evine sipariş getirmeyen dönercinin dükkanını bastı. Şüpheli elinde balta ile geldiği dükkanın camlarını kırdı çalışanları darbetti. Olay anı, işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. 'Gözlüklü' kalabıyla bilinen Levent B., evinin 10 kilometre uzaklığından bulunan dönerciye sipariş verdi. Dükkan sahibinin evin çok uzak olduğunu ve siparişi getiremeyeceklerini belirtmesi üzerine sinirlenen Levent B., elinde balta ile dükkana gelerek önce dükkanın camlarını kırdı. Ardından dükkana giren Levent B., çalışanları darbetti. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken Levent B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Osmangazi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelin arabasının içinden çıkanlar polisi bile şaşkına çevirdi
(Özel) Sokak köpeği yüzünden çıkan tartışmada kan aktı Gözü dönmüş kişi, eline geçirdiği baltayla iş yerini bastı Bilal Erdoğan, Türk Sanat Müziği eserini seslendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 11:47:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evine sipariş getirmeyen dönercinin dükkanını bastı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]