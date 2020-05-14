Evine uyuşturucu baskını yapılan müzisyen tutuklandı - Son Dakika

Evine uyuşturucu baskını yapılan müzisyen tutuklandı

JASAT'ın kentinde göbeğinde baskın yaptığı uyuşturucu satıcısı müzisyen tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de jandarma ekipleri tarafından kentin göbeğinde uyuşturucu yetiştirip ticaretini yaptığı iddiası ile yakalanan ve müzisyenlik yapan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Kentin göbeğinde uyuşturucu satan şahsın korona virüs dolayısı ile bir süre önce İstanbul'dan Denizli'ye geldiği öğrenildi.

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler rap tarzı müzik yapan ve müzisyen olduğu öne sürülen Nihat B.'in uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Kentin merkezindeki adrese JASAT timi ve jandarma ekipleri eğitimli K9 köpekleri ile operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste çatı katında 10 adet kenevir, 30 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, esrar öğütme makinesi ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Nihat B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Şahsın ifadesinde uyuşturucu satmadığı kullanıcı olduğunu söylediği öğrenildi.