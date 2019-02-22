Evini Asla Satmak İstemeyen 10 İnatçı Ev Sahibi - 5 Milyon Tl'yi İstemedi.
1 saat önce
Evini Asla Satmak İstemeyen 10 İnatçı Ev Sahibi - 5 Milyon TL'yi İstemedi.
Evini Asla Satmak İstemeyen 10 İnatçı Ev Sahibi - 5 Milyon TL'yi İstemedi. ..
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:01 Kaynak: Youtube
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