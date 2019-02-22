Son Dakika Haberleri: Evini Asla Satmak İstemeyen 10 İnatçı Ev Sahibi - 5 Milyon Tl'yi İstemedi.

Evini Asla Satmak İstemeyen 10 İnatçı Ev Sahibi - 5 Milyon Tl'yi İstemedi.

1 saat önce

Evini Asla Satmak İstemeyen 10 İnatçı Ev Sahibi - 5 Milyon TL'yi İstemedi.

Evini Asla Satmak İstemeyen 10 İnatçı Ev Sahibi - 5 Milyon TL'yi İstemedi. ..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:01 Kaynak: Youtube

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