Son Dakika Haberleri: Evini Ateşe Verdi, Apartmanda Paniğe Yolaçtı

Evini Ateşe Verdi, Apartmanda Paniğe Yolaçtı

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de apartmanın 4'üncü katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Tayfun Günsaçgün (42), evini ateşe verdi.

Evini Ateşe Verdi, Apartmanda Paniğe Yolaçtı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de apartmanın 4'üncü katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Tayfun Günsaçgün (42), evini ateşe verdi. Apartmanda panik yaşanmasına neden olan yangın söndürülürken, mahsur kalan Günsaçgün de itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.  

Hayriye Mahallesi Yurt Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında oturan Tayfun Günsaçgün'ün evinde çıkan yangın panik yarattı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Günsaçgün, evinde yangın çıkarttıktan sonra alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüldü. Evde mahsur kalan Günsaçgün da itfaiye erleri tarafından kurtarılarak polis aracına götürüldü. Hurdacılık yaptığı öğrenilen Günsaçgün'ün psikolojik sorunları olduğunu, yangını da kendisinin çıkardığını ve apartmandan tahliye edilmesi için imza topladıklarını söyleyen apartman sakinleri tepki gösterdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:19 Kaynak: DHA

İtfaiye, Eskişehir, 3. Sayfa
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