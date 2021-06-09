Üye Girişi
Evini ateşe veren kadın, "Bırakın yansın" diyerek arkasına bakmadan uzaklaştı - Son Dakika

Evini ateşe veren kadın, "Bırakın yansın" diyerek arkasına bakmadan uzaklaştı

09.06.2021 11:48

Esenyut'ta ileri sürülen iddialara göre bir kadın, evini yaktıktan sonra arkasına bakmadan gitti. Evcil hayvanlarını evden çıkaran kadının çevredekilere "Bırakın yansın" dediği de belirtildi. Yangın sebebiyle çevredeki vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Esenyurt'un Örnek Mahallesi 1970 sokakta saat 09.00 sıralarında gerçekleşen olayda, iddialara göre, bodrum katta oturan ve sürekli çevre sakinleriyle tartışma yaşayan bir kadın, evdeki evcil hayvanlarını ve özel eşyalarını aldıktan sonra evini yaktı.

YANGIN BAŞLATIKDAN SONRA OALY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Yangının başlamasından sonra kadın olay yerinden uzaklaştı. Yangının büyümesiyle komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri durumu kontrol altına alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'ta bir kadın evini yaktı, 'Bırakın yansın' diyerek arkasına bakmadan gitti

"BIRAKIN YANSIN" DİYEREK ARKASINA BAKMADAN GİTMİŞ

Durumu fark edip ve yangına müdahale eden bir çevre sakini ise durumu, "Dışarıdan sesler geldi. Komşularında aşağıda olduğunu görünce bende aşağı indim. Baktık ev yanıyor, içeriden bir kadın ise evcil hayvanlarını almış çıkıyor. Kadına ev yanıyor diye seslenildi kadın ise 'Bırakın yansın' diyerek arkasına bakmadan gitti. Zaten kadının bildiğimiz kadarıyla bazı sıkıntıları vardı. Bizde içeriden ses geldiği için eve girmeye çalıştık fakat giremedik içeride birisi var mı bilmiyoruz" dedi.

VATANDAŞA HABER VERDİLER

Başka bir vatandaş ise, "Bir kadın elinde içi dolu iki çantayla binadan çıktı. Arkasından baktık kadının, hiç eve dönüp bakmadan uzaklaştı, yangın umurunda olmadı. Sonra dediler ki yangın var. Bizde bütün zillere basarak insanları uyandırdık ve dışarı çıkmasını sağladık. Sonra evde birinin olduğundan şüphelenerek aşağı bodrum kata indim ve kapıyı kırmaya çalıştım fakat kıramadım. Sonra yetkililer geldi olaya müdahale etti" diye konuştu.

Evini ateşe veren kadın, Bırakın yansın diyerek arkasına bakmadan uzaklaştı

Esenyurt, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evini ateşe veren kadın, 'Bırakın yansın' diyerek arkasına bakmadan uzaklaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı 15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım 15:06 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi 14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü 14:49 Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar 14:40 Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 14:26 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!
Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor 13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı 13:37 Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı

Son Dakika Haberleri
15:17 Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak
15:14 Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü
15:12 Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı
15:05 Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider
14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor
13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor
13:45 Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız
Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü Kavga ettiği yengesini öldürerek ormanlık alana gömdü         
15:14
Tüm gözlerin çevrildiği Kabine yarın toplanıyor! Gündemde pazar kısıtlamasının kaldırılması var Tüm gözlerin çevrildiği Kabine yarın toplanıyor! Gündemde pazar kısıtlamasının kaldırılması var         
15:09
Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var         
14:58
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider         
14:42
Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar         
14:38
Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor         
14:07
Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor         
13:51
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak         
12:06
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 15:21:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evini ateşe veren kadın, "Bırakın yansın" diyerek arkasına bakmadan uzaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement