Evini ateşe veren şahıs itfaiye ekiplerini bıçakla karşıladı - Son Dakika

Evini ateşe veren şahıs itfaiye ekiplerini bıçakla karşıladı

16.03.2021 22:14
Evini ateşe veren şahıs itfaiye ekiplerini bıçakla karşıladı, System.String[]

Sivas'ta akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, yalnız yaşadığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerini elinde bıçakla karşılayan şahıs, uzun süre ekiplere zorluk çıkardı.

Sivas'ta saat 18.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Sami Aydın Tüneli girişinde bulunan müstakil evde yaşanan olayda, iddiaya göre yalnız yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan M.T., evini ateşe verdi. Evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ancak M.T., kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini elinde bıçakla karşıladı.

Evini ateşe veren şahıs itfaiye ekiplerini bıçakla karşıladı

POLİS EKİPLERİ UZAKLAŞTIRDI

Yangına ilk olarak zemin kattaki evin penceresinden müdahale eden itfaiye ekipleri daha sonra olay yerine gelen polisin M.T.'yi uzaklaştırmasıyla içeri girdi. Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından M.T., elindeki bıçağı bırakarak dışarıya çıktı. Yangın ise itfaiyenin çabasıyla büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, M.T.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Evini ateşe veren şahıs itfaiye ekiplerini bıçakla karşıladı
Evini ateşe veren şahıs itfaiye ekiplerini bıçakla karşıladı
Evini ateşe veren şahıs itfaiye ekiplerini bıçakla karşıladı
Evini ateşe veren şahıs itfaiye ekiplerini bıçakla karşıladı

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evini ateşe veren şahıs itfaiye ekiplerini bıçakla karşıladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vincent Aboubakar'ın Başakşehir maçında gösterdiği performans taraftarlardan övgü aldı İki grubu zor ayırdılar! Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sarı-kırmızılılar, Talisca için sezon sonunda harekete geçecek Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor! Canlı anlatım Son Dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu
15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı         
22:27
Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü         
21:53
Mehmet Ali Erbil'den sevindiren paylaşım! Eski neşesine geri döndü Mehmet Ali Erbil'den sevindiren paylaşım! Eski neşesine geri döndü         
21:24
Vaka sayısı en çok artan iller arasında bulunuyor! Iğdır Valisi Sarıibrahim'den acil durum çağrısı Vaka sayısı en çok artan iller arasında bulunuyor! Iğdır Valisi Sarıibrahim'den acil durum çağrısı         
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti, 16 bin 749 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı         
15:19
Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu         
15:03
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 22:38:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evini ateşe veren şahıs itfaiye ekiplerini bıçakla karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei