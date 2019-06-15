Son Dakika Haberleri: Evini ateşe verirken yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Evini ateşe verirken yaralanan kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde benzin dökerek evini ateşe verirken alevlerin arasında kalan kişi, tedavi altına alındığı İzmir'de yaşamını yitirdi.

Evini ateşe verirken yaralanan kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde benzin dökerek evini ateşe verirken alevlerin arasında kalan kişi, tedavi altına alındığı İzmir'de yaşamını yitirdi.
Savaş Öztürkmen (44), Tepecik Mahallesi Sağlık Sokağı'ndaki evini benzin dökerek yakmak istemiş ancak bir anda alevlerin arasında kalmıştı.
İtfaiye ekiplerince bahçede oturur vaziyette ve vücudunda ağır yanıklar oluşmuş halde bulunan Öztürkmen, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
İlçede ilk müdahalesi yapılan Öztürkmen, sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:21 Kaynak: AA
Bayramiç, Güncel
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