Son Dakika Haberleri: Evini basıp, anne ve babasını yaralayan husumetlisini öldürdü (2)
Son Dakika Güncel Evini basıp, anne ve babasını yaralayan husumetlisini öldürdü (2)

Evini basıp, anne ve babasını yaralayan husumetlisini öldürdü (2)

1 saat önce

BİR YIL ÖNCE TABANCAYLA VURMUŞAfyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, İdris C.'nin evini basıp, anne ve babasını av tüfeğiyle vurup yaralayan Ali Keskin'i tüfekle vurarak öldürdüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Evini basıp, anne ve babasını yaralayan husumetlisini öldürdü (2), System.String[]

BİR YIL ÖNCE TABANCAYLA VURMUŞ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, İdris C.'nin evini basıp, anne ve babasını av tüfeğiyle vurup yaralayan Ali Keskin'i tüfekle vurarak öldürdüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yaşamını yitiren Ali Keskin'in yaklaşık bir yıl önce bir cenaze sırasında Hacıbeyli köyüne geldiği ve burada bilinmeyen nedenle İdris C.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladığı belirtildi.

EŞİNİN, KATİL ZANLISINA KAÇTIĞINI İDDİA ETMİŞ

Mayıs ayında ise bir televizyon kanalında canlı yayına çıkan Ali Keskin'in, eşinin İdris C. ile kaçtığı ve 4 yaşındaki kız çocuğunun da alıkonulduğunu iddia ettiği kaydedildi.

Gözaltındaki İdris C.'nin jandarmada ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Ali Keskin, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:56 Kaynak: DHA
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