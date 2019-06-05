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Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu

1 saat önce

Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu Olayda kadın hayatını kaybederken, eşi hastanede tedavi altına alındı ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs, uzaktan akraba olduğu çiftin evini basarak pompalı tüfekle ateş açtı.

Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu
Olayda kadın hayatını kaybederken, eşi hastanede tedavi altına alındı ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs, uzaktan akraba olduğu çiftin evini basarak pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda kadın hayatını kaybederken, eşi ise ağır yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Zeybekler Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, K.B. (34), uzaktan akraba olduğu 4 çocuk sahibi Cemal ve Remziye Bakımlı'nın ikamet ettiği eve geldi. Çiftin kapıyı açmasıyla yanındaki pompalı tüfekle ateş eden şahıs kaçtı. Silahlı saldırıda kadın olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı. Sese uyanan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cemal Bakımlı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından kadının cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçtığı aracı tespit etti. Şüpheli Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa
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