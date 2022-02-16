Evini bastığı eski ortağının ailesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

KONYA'da, kapısını kırarak evine girdiği eski ortağı Mustafa Gür'ün (23) annesini, 2 ağabeyini ve yeğenini bıçakla yaralayıp, kaçarken Ankara yolunda yakalanan İsmail Durmaz, tutuklandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Karatay ilçesine bağlı Hacıveyiszade Mahallesi Gürşehir Sokak'ta meydana geldi. İsmail Durmaz, 42 FNZ 13 plakalı otomobili ile eski iş ortağı Mustafa Gür'ün evine gitti. Kapıyı kırıp içeri giren Durmaz, içeride karşılaştığı Gür'ün annesi Saliha Gür (54) ile ağabeyleri İsmail Gür (28), Seyit Ali Gür (25) ve yeğeni Zehra Gür'e (10) bıçakla saldırıp yaraladı. Bu sırada odasında uyuyan Mustafa Gür, gürültüye uyandı. Gür, Durmaz 'ı engellemeye çalıştı. Çıkan arbedenin ardından İsmail Durmaz kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durmaz'ı engellemeye çalışırken yaralanan Mustafa Gür ile annesi, ağabeyleri ve yeğenini ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.Olay sonrası araştırma başlatan polis ekipleri, İsmail Durmaz ile Mustafa Gür'ün daha önce semt pazarında tütün ticareti yaptıkları ortaklıklarından kalan borç nedeniyle husumetli olduklarını belirledi. Ekipler, Durmaz'ı kaçmak isterken Ankara yolunda yakalayıp, gözaltına aldı. İsmail Durmaz, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.