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Evini bastığı kadını öldüren, kocasını ise yaralayan şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Evini bastığı kadını öldüren, kocasını ise yaralayan şüpheli tutuklandıELAZIĞ - Elazığ'da evini bastığı çifte pompalı tüfekle ateş açarak kadını öldüren, kocasını ise yaralayan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evini bastığı kadını öldüren, kocasını ise yaralayan şüpheli tutuklandı
ELAZIĞ - Elazığ'da evini bastığı çifte pompalı tüfekle ateş açarak kadını öldüren, kocasını ise yaralayan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Zeybekler Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, K.B. (34), uzaktan akraba olduğu 4 çocuk sahibi Cemal ve Remziye Bakımlı'nın ikamet ettiği eve geldi. Çiftin kapıyı açmasıyla yanındaki pompalı tüfekle ateş eden şahıs kaçtı. Silahlı saldırıda kadın olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı. Sese uyanan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cemal Bakımlı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından kadının cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçtığı aracı tespit etti. Şüpheli, Kayseri'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, olayda kullanılan tüfeğin de ele geçirildiği bildirildi.
Evini bastığı kadını öldüren, kocasını ise yaralayan şüpheli tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:45 Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa
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