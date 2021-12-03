Evini boşaltmasını istediği oğlu ve torunu tarafından darbedildi - Son Dakika

HATAY'da, Mehmet Duman (86) kendisine ait 2 ayrı evde oturan oğlu ve torunuyla anlaşmazlık yaşayınca evlerini boşaltmalarını istedi. Babasının isteğini geri çeviren Ali Duman (60), ısrarcı olması üzerine, kendi oğlu Umut Duman'ı (29) yanına alıp, babası ve bakıcılığını yapan kız kardeşi Vahide Duman'ı (54) darbetti. O anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, dün, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Duman, kendisine ait 2 ayrı evde ikamet eden oğlu Ali Duman ve torunuyla anlaşmazlık yaşayınca, taşınmalarını istedi. Evlerden çıkmayan Ali Duman ve kızı, Mehmet Duman'ın ısrarına sinirlendi. Bunun üzerine Ali Duman, oğlu Umut Duman'ı yanına alıp, babasının evine giderek, sopalarla Mehmet Duman ve kendisine bakan kızı Vahide Duman'ı darbedip evden ayrıldı. Aldığı darbelerle yere yığılan Vahide Duman, hastaneye kaldırıldı. Durumu polise bildiren Mehmet Duman ve Vahide Duman, şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis, Ali Duman ve Umut Duman'ı gözaltına aldı.