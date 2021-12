Evini boşaltmasını istediği oğlu ve torunu tarafından darbedildi - Son Dakika

HATAY'da, Mehmet Duman (86) kendisine ait 2 ayrı evde oturan oğlu ve torunuyla anlaşmazlık yaşayınca evlerini boşaltmalarını istedi. Babasının isteğini geri çeviren Ali Duman (60), ısrarcı olması üzerine, kendi oğlu Umut Duman'ı (29) yanına alıp, babası ve bakıcılığını yapan kız kardeşi Vahide Duman'ı (54) darbetti. O anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, dün, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Duman, kendisine ait 2 ayrı evde ikamet eden oğlu Ali Duman ve torunuyla anlaşmazlık yaşayınca, taşınmalarını istedi. Evlerden çıkmayan Ali Duman ve kızı, Mehmet Duman'ın ısrarına sinirlendi. Bunun üzerine Ali Duman, oğlu Umut Duman'ı yanına alıp, babasının evine giderek, sopalarla Mehmet Duman ve kendisine bakan kızı Vahide Duman'ı darbedip evden ayrıldı. Aldığı darbelerle yere yığılan Vahide Duman, hastaneye kaldırıldı. Durumu polise bildiren Mehmet Duman ve Vahide Duman, şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis, Ali Duman ve Umut Duman'ı gözaltına aldı.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'Defalarca hakarete maruz kaldığını söyleyen ve babasıyla can güvenliklerinin olmadığını ifade eden Vahide Duman, "Annemin ölümünden sonra, yalnız kalan babama bakıyorum. Benim yeğenim, ağabeyimin kızı, babama ait evde ikamet ediyordu. Babam da çıkarmak istedi. Yeğenime de bu durumdan dolayı babası arka çıktı. Yeğenimin babası, yani ağabeyim kızına; 'Maddi, manevi arkandayım, avukat tutacağım, buradan çıkmayacaksın' dedi, olaylar böyle başladı. Geçtiğimiz gün yemek yerken, bana ve babama hareket edip darbettiler. Bundan önce de her gün sorunlar yaşıyorduk. Biz hukuk istiyoruz, kadına şiddet uyguluyorlar" diye konuştu.'EVLATLIKTAN REDDEDİYORUM'Oğlunun, torunuyla birlikte kendisini ve kızını darbettiğini söyleyen Mehmet Duman, "Her gün benimle kavga edip, küfürlü konuşuyorlar. Böyle evlat istemiyorum, ben onu evlatlıktan reddediyorum. Ben hakkımı devletten istiyorum" dedi.