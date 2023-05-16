Evini çaldığı eşyalardan adeta mağazaya çeviren hırsıza baskın! - Son Dakika
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Evini çaldığı eşyalardan adeta mağazaya çeviren hırsıza baskın!

16.05.2023 15:13

Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlık şüphelisi şahsın peşine düşen polis ekipleri, "Hırsız evine kadar kovalanmaz" atasözünün tersine şüpheli şahsı oturduğu eve kadar kovaladı. Evinin bahçesinde şüpheli şahsı yakalayan polisler, adeta mağazaya çevirdiği kiralık evde de çalıntı onlarca çalıntı eşyaya ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, İznik polisi hırsızlık şüphelisi Ö.O.A. isimli kişinin evinde çok sayıda çalıntı eşya sakladığı ihbarı üzerine şüpheli şahsın peşine düştü. İlçedeki kamera kayıtlarından şüpheli şahsı takibe alan polis ekipleri şüphelinin gezdiği bölgeleri tek tek tespit etti. Ö.O.A.'nın bulunduğu bölgeye pusu atan ekipler şüpheli şahsı yakalamak için karşısına çıktığında Ö.O.A. kaçmaya başladı.

KAÇAMADAN YAKALANDI

İlçe merkezinde kiraladığı eve doğru kaçıp burada saklanmak isteyen Ö.O.A. evin çevresinde de tedbir alan İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı.

'Hırsız evine kadar kovalanmaz' atasözünü polis bozdu

EVİNDE YOK YOK

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen iznin ardından evde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 5 adet bisiklet, 6 adet sandalye masa, ahşap oymalı sehpa, armut salıncak, çim biçme makinası, suç unsuru olduğu değerlendirilen kılıçlar, kesici aletler ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

'Hırsız evine kadar kovalanmaz' atasözünü polis bozdu
'Hırsız evine kadar kovalanmaz' atasözünü polis bozdu
'Hırsız evine kadar kovalanmaz' atasözünü polis bozdu
'Hırsız evine kadar kovalanmaz' atasözünü polis bozdu
Kaynak: İHA
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Hisarcık, İznik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evini çaldığı eşyalardan adeta mağazaya çeviren hırsıza baskın! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evini çaldığı eşyalardan adeta mağazaya çeviren hırsıza baskın! - Son Dakika
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