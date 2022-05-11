Evini cephaneliğe çevirmiş: Kurusıkı silahları gerçeğe çevirirken suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Evini cephaneliğe çevirmiş: Kurusıkı silahları gerçeğe çevirirken suçüstü yakalandı

11.05.2022 14:02

Aksaray'da jandarma 2 haftalık takiple kurusıkı silahları gerçeğe dönüştürerek kişiye suçüstü yaptı. Evin silah imalathanesine çeviren zanlıyla birlikte çok sayıda silah ve silah parçası ele geçti.

Kaçak silah üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Mehmet S. isimli şahsın peşine düşen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde yaşayan şahsın evini tespit ederek teknik ve fiziksel takip başlattı.

2 HAFTA BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Yaklaşık 2 hafta boyunca şahsı adım adım takip eden jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı. Şahsın kaldığı eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına alırken, evde yapılan arama jandarma ekiplerini bile şaşırttı. Evin 2 odası adeta silah imalathanesine çevrilmiş şekilde bulunurken, kurusıkı silahların gerçek silaha çevrilerek piyasaya sürüldüğü belirlendi.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU

Odada oluşturulan silah üretim tezgahında birçok malzeme ile silah üretimi ve dönüştürülmesinde kullanılan torna makinesi ele geçirilirken, 3 adet kurusıkıdan dönüştürülmüş ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca gövdesi, 3 adet tabanca üst kapak takımı, 1 adet tabanca namlusu, 1 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca mili ile kurusıkı tabancaları normal silaha dönüştürmede kullanılan torna tezgahı, matkap uçları, pense, tornavida ve çeşitli tamir malzemeleri ele geçirildi.

SAVCILIK SİLAHLARA EL KOYDU

Ele geçirilen tüm malzemelere Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca el konulurken, gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Yakalanan şahsın birçok kurusıkı silahı gerçeğe dönüştürerek sattığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren sepet ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren sepet ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evini cephaneliğe çevirmiş: Kurusıkı silahları gerçeğe çevirirken suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Evini cephaneliğe çevirmiş: Kurusıkı silahları gerçeğe çevirirken suçüstü yakalandı
13:51 Greenpeace'ten Marmara Denizi için kırmızı alarm: Toplu balık ölümleri, denizanası istilası, müsilaj uyarısı
13:44 Hac işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek
13:38 Mehmet Ali Erbil'in Melike Öcalan için söylediği sözler şok etti: Bir sana elimi değdiremedim
13:35 Ümit Özdağ kendisine "tacizci" denilen haberi paylaştı ve Akşener'e sordu: Siyaseti bu seviyede mi yapacaksınız?
13:30 Bursa'da AVM'de çıkan yangın sonrası tavan çöktü! Polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi
13:26 Fenerbahçe taraftarını gözden mi çıkardı? Ekrem İmamoğlu'ndan kravat sonrası şimdi de bordo-mavi bileklik hamlesi geldi
13:24 CHP seçim çalışmaları için sahaya iniyor: Büyükşehirler dışındaki 51 ilde halkın nabzı tutulacak
13:20 Ev satın almak isteyenler dikkat! Dolandırıcıların "oltalama" tuzağına düşmeyin
13:13 ÇiftlikBank davasında "Tosuncuk" ve ağabeyinin tutukluluğuna devam kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 14:10:27. #1.11#
SON DAKİKA: Evini cephaneliğe çevirmiş: Kurusıkı silahları gerçeğe çevirirken suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement