Evini elinden almak için kızları ve eşi, istismar iftirasında bulunmuş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evini elinden almak için kızları ve eşi, istismar iftirasında bulunmuş - Son Dakika

Evini elinden almak için kızları ve eşi, istismar iftirasında bulunmuş

6 saat önce

ŞANLIURFA'da 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanıp 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, bu süreçte tartıştığı eşi A.N. (48) tarafından bıçaklanan H.N., beraat etti.

Evini elinden almak için kızları ve eşi, istismar iftirasında bulunmuş, System.String[]

ŞANLIURFA'da 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanıp 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, bu süreçte tartıştığı eşi A.N. (48) tarafından bıçaklanan H.N., beraat etti. Mağdur babanın evinin elinden alınabilmesi için karısı ve kızları tarafından iftiraya uğradığına dikkati çeken mahkeme heyeti, kocasını bıçakla yaralayan A.N.'yi ise 5 yıl hapse çarptırdı.

?Merkeze bağlı Sırrın Mahallesi'nde A.N., geçen yıl Temmuz ayında sağır ve dilsiz olan kocası H.N.'nin kızları Z.N., R.N. ve R.N.'ye yıllarca istismarda bulunduğunu söyleyerek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, baba H.N.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçen yıl Kasım ayında mahkemeye çıkan engelli H.N. 9 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. A.N., eve gelen kocası H.N.'den gitmesini istedi. Çıkan tartışmada A.N., H.N.'yi bıçakladı.

Olayın ardından A.N. hakkında Şanlıurfa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu davanın da H.N. yargılandığı dava ile birleştirilerek Şanlıurfa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verildi.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık A.N. (47) ile kocası sanık ve mağdur H.N. (49) hazır bulundu. Sanık A.N. ifadesinde, eşinin çocuklarını taciz ettiğini öne sürerek, kendisini bıçaklamak isteyen kocasının yere düşmesi sonucu yaralandığını savundu. Delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, şikayetçilerin tutarsız beyanları, adli ve tıbbi raporların incelenmesi neticesinde çocukların 'cinsel istismar' mağduru olmadığını belirtti. Mağdur babanın evinin elinden alınabilmesi için karısı ve kızları tarafından iftiraya uğradığına dikkati çeken heyet, H.N.'nin tüm suçlamalar yönünden beraat etmesine karar verdi. Heyet, sanık A.N.'nin ise 'eşi kasten yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edilmesine ve mevcut halinin devamına karar verdi.


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:53 Kaynak: DHA
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