Evini icradan satın alan adamı tüfekle vurdu - Son Dakika

Evini icradan satın alan adamı tüfekle vurdu

21.11.2020 15:55
Evini icradan satın alan adamı tüfekle vurdu, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen olayda icradan satılan evini satın alan şahsı av tüfeği ile vurarak yaraladı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen olayda icradan satılan evini satın alan şahsı av tüfeği ile vurarak yaraladı.

Manyas'ın Kızıksa Mahallesi'nde meydana olayda Kızıksa beldesinin son Belediye Başkanı Y. Z. iddialara göre icradaki evini satın alan Y. N isimli şahsı av tüfeğiyle sağ dizkapağından yaraladı.

Edinilen bilgiye göre Artvin- Ardanuç nüfusuna kayıtlı Y.N. Kızıksa eski Belediye Başkanı Y.Z.'nin icradaki evini satın aldı. Bu sebeple Y.Z 'nin av tüfeğiyle Y.N isimli şahsı tüfekle ayağından yaraladığını ifadesinde belirttiği iddia ediliyor. Yaralı Y. N'nin Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanırken, Y.Z 'nin ise Jandarma tarafından gözaltına alındığı açıklandı. - BALIKESİR

Av Tüfeği, Balıkesir, Manyas, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evini icradan satın alan adamı tüfekle vurdu - Son Dakika


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